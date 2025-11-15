ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁପର ଯୋଜନା; କେବଳ ସୁଧରେ ମିିଳିବ ୮୫ ହଜାର! ରଖିବାକୁ ପଡିବ ମାତ୍ର ଏତିକି

ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ନିବେଶ କଲେ କେବଳ ସୁଧ ବାବଦକୁ ୮୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖାତାରେ ଜମା ହେବ ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ। ସମ୍ପ୍ରତି, RBI ରେପୋ ହାର ୧.୦୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ FD ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ବି FD ଉପରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛି।

ସର୍ବାଧିକ ୭.୩୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ – ଆପଣ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୭ ଦିନ ଓ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ FD କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ FD ଉପରେ ୩.୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ୭.୩୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ୩ ବର୍ଷର FD ଯୋଜନାରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର – ୩ ବର୍ଷର FD ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ୬.୬୦ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପାଆନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ୭.୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପାଆନ୍ତି। ସୁପର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ (୮୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ) ୭.୩୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। ୫ ବର୍ଷର FDରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ୬.୪୦ ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ୬.୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସୁପର ସିନିୟର ସିଟିଜେନମାନେ ୭.୧୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପାଆନ୍ତି।

୨ ଲକ୍ଷ ଜମା ଉପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଯଦି ଆପଣ ୫ ବର୍ଷର FD ରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ମୋଟ ୨,୭୪,୭୨୯ ପାଇବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୭୪,୭୨୯ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ସୁଧ। ଯଦି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ୫ ବର୍ଷର FD ରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ୨,୮୧,୫୬୮ ମିଳିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୮୧,୫୬୮ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ସୁଧ।

ସୁପର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଲାଭ – ଯଦି ଜଣେ ସୁପର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ୫ ବର୍ଷର ଏଫଡିରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ମୋଟ ୨,୮୫,୦୪୯ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ୮୫,୦୪୯ ର ସ୍ଥିର ସୁଧ ରହିଛି। ଏକ ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ, ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଧ ରାଶି ପାଆନ୍ତି ଯାହାର ସୁଧ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

