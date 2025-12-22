ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬: କଣ ବଢ଼ିବ, କଣ କମିବ, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ ସିଧାସଳଖ କୁହନ୍ତୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ମନର କଥା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
Budget 2026: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଆସେ ଆମେମାନେ ସଧାରଣତଃ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆଶା କରୁ ଯେ ଏଥର କିଛି ବିଶେଷ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶର ବଜେଟର କ’ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ କ’ଣ ହେବ?
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଆଗାମୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତ ଲୋଡିଛନ୍ତି । ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ବିକାଶଶୀଳ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍ କାଗଜପତ୍ରରୁ ନିଆଯାଇ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ।
MyGov ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା: ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ MyGov ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ବଜେଟ୍ ଜନମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ।
ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତାହା ସରକାର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା କର୍ମଜୀବୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଆପଣ MyGov ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ MyGov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
ସେଠାରେ, ହୋମପେଜରେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାନର କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିବେ। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ସ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା, ଟିକସ, ନିଯୁକ୍ତି, କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଭଳି ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ MyGov ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ଫେବୃଆରୀ ୧ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ: ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଦେଶର ବାର୍ଷିକ ହିସାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେଦିନ ପ୍ରାକ-ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ଭାବରେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।