MSP Hike: କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଭେଟି, 6ଟି ଫସଲର ବଢିଲା MSP
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ମୋଦି ସରକାର । ବୁଧବାର (1 ଅକ୍ଟୋବର, 2025), କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରବି ଫସଲର MSP ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 84,263 କୋଟି ଜାରି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡାଲିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 11,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଗହମର MSP ବୃଦ୍ଧି
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ 2026-27 ଋତୁ ପାଇଁ ଗହମର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) 6.59 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରି 2,585 ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ କରିଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗହମର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ୨,୪୨୫ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗହମର ଏମଏସପି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ୧୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ଗହମ ରବି ଋତୁର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ । ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଭାଗରେ ବୁଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅମଳ ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରବି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱାର, ଯବ, ଚଣା ଏବଂ ମସୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ କମିଶନ (ସିଏସିପି)ର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ରବି ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି।
ସରକାର ୨୦୨୫-୨୬ ଫସଲ ବର୍ଷ (ଜୁଲାଇ-ଜୁନ୍) ପାଇଁ ୧୧୯ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪-୨୫ ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ଉତ୍ପାଦନ ୧୧୭.୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ଏହା ସହିତ, ଯବର MSP ୨,୧୫୦ ଟଙ୍କା/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଚଣା ପାଇଁ ୫,୮୭୫ ଟଙ୍କା/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ସୋରିଷ ପାଇଁ ୬,୨୦୦ ଟଙ୍କା/କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଡାଲି ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡାଲି ଏବଂ ତୈଳବୀଜ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ୧୧,୪୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶନ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବାର୍ଷିକ ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନକୁ 350 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଚଣା, ହରଡ଼ ଏବଂ ମସୁର ଡାଲିର ୧୦୦% କ୍ରୟ ହାସଲ କରାଯିବ।
କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, “ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ମୋଟ ୮୪,୨୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଯିବ। ୨୦୨୬-୨୭ ରବି ଋତୁରେ ଆନୁମାନିକ କ୍ରୟ ୨୯୭ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ପରିମାଣ ୮୪,୨୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା।”