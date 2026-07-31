ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ‘ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନା’

ପିଏମ୍-କିସାନ ଯୋଜନାକୁ ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ମଞ୍ଜୁରୀ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ୍ ସମ୍ମାନ ନିଧି’ ଯୋଜନାକୁ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବପରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ।

ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ରାଶି ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ତିନୋଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ‘ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର’ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

OpenAI ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ୧ ଲକ୍ଷ ଗବେଷକଙ୍କୁ…

ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଜମିରେ ତଳି ରୋଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ;…

ଫସଲ ଚକ୍ରକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଏହି କିସ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଣାବୁଣି ଏବଂ ଚାଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଠିକ୍‌ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ।

Uttarakhand Govt.

ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା: ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ୩,୧୫,୬୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ରୋଜଗାରର ଏକ ସାହାରା ମିଳିବା ସହ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାରେ ସହଜ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଚାଷ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ ସହାୟତା: ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଜନାର କିସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଜି, ଖତ-ସାର, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କର ନଗଦ ଟଙ୍କାର ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚଢ଼ା ସୁଧରେ କରଜ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ହେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ୍: ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନାର ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନାର ୨୩ଟି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ୪.୪୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇସାରିଛି।

ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ଋଣ (ସାହୁକାରୀ କରଜ) ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିଛି। ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନାକୁ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ବୋଲି ମନେକରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

OpenAI ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ୧ ଲକ୍ଷ ଗବେଷକଙ୍କୁ…

ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଜମିରେ ତଳି ରୋଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ;…

୨୦୨୦ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଘଟଣା: IB ଅଫିସର ଅଙ୍କିତ…

୧୭ ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ:…

1 of 30,000