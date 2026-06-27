ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଦାୟୀତ୍ୱ; ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ!
ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଦଳବଦଳ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ହେଉଛି। ଜୁନ୍ ୨୮ କିମ୍ବା ୨୯ ତାରିଖ କ୍ୟାବିନେଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏଥିରେ ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସେ ମୋଦୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଦୀଙ୍କ ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କୁ ନୂଆ ବିଭାଗ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନାମ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଜନ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅନୁଭବ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କିଏ?
ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୮ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ୨୫ ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦାସ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ କଲେଜରୁ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ବର୍ମିଂହାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜନ ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ତାମିଲନାଡୁ କ୍ୟାଡରର ୧୯୮୦ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ଜନସେବାରେ ୩୭ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି।
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ତାଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି?
ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଶାସନରେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ୟ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୮ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ମଧ୍ୟ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଟିକସ, ନିବେଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ଉପରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ତାଙ୍କର କାର୍ୟ୍ୟକାଳ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଦେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ‘ଏ+’ ରେଟିଂ ଓ ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି।