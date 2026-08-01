‘ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଯୁବ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିକଶିତ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ’ 

୨୦୨୪ ବ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୦୯ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଭୁଟାନର ୨ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୧୧ ଜଣ ୨୦ ମାସର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ଦେହରାଦୂନ: ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବନ ଏକାଡେମୀ (ଆଇଜିଏନଏଫଏ)ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ୨୦୨୪ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା (ଆଇଏଫଏସ୍) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ ଶନିବାର ବନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଆଇ)ର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିବେଶ, ବନ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଯୋଗଦେଇ ସଫଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

୨୦୨୪ ବ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୦୯ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଭୁଟାନର ୨ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୧୧ ଜଣ ୨୦ ମାସର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୫ ଜଣ ୭୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ହାସଲ କରି ଅନର୍ସ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ୟାଡରର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନାନାସାହେବ କାଲେ ବ୍ୟାଚ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି।

ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଥିଲେ; ଆଜି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଯୁବ ଅଧିକାରୀମାନେ ୨୦୪୭ର ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ମରୁଭୂମିକରଣ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନବସୃଜନ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଜନସହଭାଗିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିରିୟାନି ଖାଇବାରେ କମାଲ! ୪୫ ମିନିଟ୍‌ରେ…

ଖୋଲୁଛି ଆତଙ୍କୀ ନେଟୱର୍କ; ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା…

Uttarakhand Govt.

ସେ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ସଫଳ ଲୋକସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ନୈତିକତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ମାନବିକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଜଣେ ଭଲ ଅଧିକାରୀ ସିଏ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଏଥିସହ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ବିକାଶ କରି ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ।

ଏକାଡେମୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଖଜୁରିଆ କହିଥିଲେ; ୧୯୩୮ ମସିହାରୁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେଶର ବନ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଆସୁଛି। ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ୨୦ ମାସର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ବନ ପରିଚାଳନା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବେଶ ସୁଶାସନ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ପରିବେଶ, ବନ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ତନ୍ମୟ କୁମାର, ବନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ବିଶେଷ ସଚିବ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଅବସ୍ଥୀ, ସିଇସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସି.ପି. ଗୋଏଲ, ଅପର ବନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ ତିୱାରୀ, ରମେଶ କୁମାର ପାଣ୍ଡେୟ, ଅପର ସଚିବ ଅମନଦୀପ ଗର୍ଗ, ଆଇସିଏଫ୍‌ଆରଇ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ କଞ୍ଚନ ଦେବୀ, ଆଇସିଏଫ୍‌ଆରଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଖଜୁରିଆ, ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଏନ୍‌.ସି. ସରବଣନ୍, ବନ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଡ଼. ଭି. କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ବେନ୍, ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼. ଜି.ଏସ୍. ଭାରଦ୍ୱାଜ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ବିରିୟାନି ଖାଇବାରେ କମାଲ! ୪୫ ମିନିଟ୍‌ରେ…

ଖୋଲୁଛି ଆତଙ୍କୀ ନେଟୱର୍କ; ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା…

ଧାନ ବିଲକୁ ପଶି ଆସିଲା କୁମ୍ଭୀର, ଶେଷରେ…

ବିଶ୍ୱକପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଳୁ ସୁଯୋଗ,…

1 of 17,727