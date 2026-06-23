ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଜର୍ଜ କୁରିଆନ୍, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ କ’ଣ..
ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଜର୍ଜ କୁରିଆନ୍
Senior BJP Leader George Kurian: ସକାଳୁସକାଳୁ ବିଜେପିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜର୍ଜ କୁରିଆନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ।
ଗତ ୨୧ ଜୁନ୍ରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ ହଠାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦଳୀୟ ହାଇକମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୭୫ (୨) ଅନୁଯାୟୀ ଜର୍ଜ କୁରିଆନ୍ଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଜର୍ଜ କୁରିଆନ୍?
କେରଳ ବିଜେପିର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନପଠାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହାସଚିବ ତରୁଣ ଚୁଘ୍ଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି।
ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି, କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପାର୍ଟିର ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ କୁରିଆନ୍ଙ୍କୁ ଦଳ ପୁନଃ ନାମାଙ୍କନ ଦେଇନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ସୁଯୋଗ ନମିଳିବା କାରଣରୁ ମନସ୍ତାପ କରି ସେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଏନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ।
କିଏ ଏହି ଜର୍ଜ କୁରିଆନ୍?
୬୫ ବର୍ଷୀୟ ଜର୍ଜ କୁରିଆନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ତୃତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଜେପିର ଜଣେ ଅତି ପୁରୁଖା ନେତା ଏବଂ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସମୟରୁ ହିଁ ସେ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି।
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କୁରିଆନ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୦ ରେ କେରଳର କୋଟ୍ଟାୟମ୍ ଜିଲ୍ଲା ଏଟ୍ଟୁମାନୁର୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଗୃହ ସହରରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଆୟୋଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ. ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ଓଏସଡି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି।