ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ; ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି…
ଓଡି଼ଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭୁବନେଶ୍ବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ। ୮୪ ତମ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସର ଉଦଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।
ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରୋଡ୍ସ, କଂଗ୍ରେସ ସମାବେଶ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମାବେଶର ଉଦଘାଟନ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓଡିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ନେତାବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।
ଏପରିକି ୩୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ।