AIIMS ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଡ ଆବିଷ୍କାର; ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ଟେଷ୍ଟ, 100 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ
AIIMS ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି । ଏବେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି କିଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ ବି କମ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍କଟ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଲାଗେ । ଏପରିକି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ବି ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ AIIMS ଦିଲ୍ଲୀର ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି କିଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ ବି କମ୍ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ।
ଏହି କିଟ୍ AIIMSର ଆନାଟୋମି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ, ପୂର୍ବ ଗାୟନିଂ ବିଭାଗର HOD ଡକ୍ଟର ନୀରଜା ଭଟଲା, ଜ୍ୟୋତି ମୀଣା, ଶିଖା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ତନୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନାନୋଟେକ୍ ଆଧାରିତ ଭିଜୁଆଲ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍, ଯାହା ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ HPV ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କର୍କଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଏହି କିଟ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଜାତୀୟ ବାୟୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା (NBEC) 2025 ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 3100 ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଦଳକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ଏବଂ 100% ସଠିକତା
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 400 ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି କିଟ୍ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ 100 ପ୍ରତିଶତ ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ମେସିନ୍ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି କିଟ୍ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥାଏ।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସହଜ
ଏହି କିଟ୍ ଏତେ ସରଳ ଯେ ଡାକ୍ତରୀ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ନର୍ସ କିମ୍ବା ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଏହାର ପ୍ରୋସେଶିଂ ବୁଝିପାରିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ମହଙ୍ଗା ଟେଷ୍ଟର ଏକ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ
ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମେସିନଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 6000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ, AIIMS ଭଳି ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷା 2000-3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁଳନାରେ, ଏହି ନୂତନ କିଟ୍ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।
3100 ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନମ୍ବର
NBEC 2025 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, 34ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ 3100 ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି କିଟ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଭାବନ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ମିଳେ, ତେବେ ଏହି କିଟ୍ ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।