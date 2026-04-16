ବିବାହର ୧୦ ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି, ବାପା ହେବା ପରେ ଯୋଡ଼ିଦାର ଭାଇଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ
ହିମାଚଳର ଅନନ୍ୟ ବିବାହରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଏକ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମିଲା ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ
Jodidar Vivah: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିରମୌର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ ଦୁଇ ସହୋଦର ଭାଇ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବୁଧବାର ଏହି ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଅନନ୍ୟ ବିବାହ ଓ ପରମ୍ପରା
ଶିଲାଇ ଗାଁର ପ୍ରଦୀପ ନେଗୀ ଓ କପିଲ ନେଗୀ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ ସୁନୀତା ନେଗୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାହ ବହୁପତି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ, ଯାହା ସିରମୌରର ଗିରିପାର ଅଞ୍ଚଳର ହାତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଦିନରୁ ଚାଲିଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ଏହି ବିବାହର ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ।
୧୦ ମାସ ପରେ ଖୁସିର ଖବର
ବିବାହର ପ୍ରାୟ ୧୦ ମାସ ପରେ ଏହି ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଭାଇ ଏହି ଖୁସିକୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ।
ଯୋଡିଦାର ପ୍ରଥାର କାରଣ
ଏହି ପ୍ରଥାକୁ “ଯୋଡିଦାର” ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଛି । ଯେପରିକି ପରିବାରର ଜମି ଭାଗ ହେବାକୁ ରୋକିବା, ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରଖିବା, ଗୋଟିଏ ଘରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା । ଯଦିଓ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଥା କମିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମାଜିକ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁଛି।
ଭାବୁକ ସନ୍ଦେଶ
ପ୍ରଦୀପ ଓ କପିଲ ନେଗୀ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନୂଆ ଅତିଥି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁସିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଜୀବନର ନୂଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି।