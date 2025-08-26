ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର… ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ନୁହେଁ; ପୂଜା ପାଆନ୍ତି କୁକୁର, ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଦେବ ଏ କାହାଣୀ

ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର... ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ନୁହେଁ; ପୂଜା ପାଆନ୍ତି କୁକୁର । ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଦେବ ଏ କାହାଣୀ ।

By Seema Mohapatra

ରାଜସ୍ଥାନ: ଜାଲୋର ଜିଲ୍ଲାର ତିଲୋରା ଗ୍ରାମ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁତରା ଜୀ ମନ୍ଦିର କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁକୁରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସ୍ଥାନ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ।

ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଗାଥାକୁ ମନେପକାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତି।

କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରର କାହାଣୀ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା । ଯେତେବେଳେ ତିଲୋରା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସ୍ର ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥଲା। ବାରମେର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଡା ମାଲାନି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବକରପୁରା ତହସିଲରେ, ଏକ ମଣିଷଖିଆ ଘୁଷୁରୀ, ଲୋକ ଏବଂ ଫସଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଖଙ୍ଗଲ ସିଂହ ରାଠୋର ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ସେହି ଘୁଷୁରୀକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେହି ଲଢ଼େଇ ଏପରି ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା ଯାହା ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା କୁକୁର ଘୁଷୁରୀ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା । ​​କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଏହି ଗାଁରେ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା।

ଶିକାର ସମୟରେ ଲଢ଼େଇ

ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଖଙ୍ଗଲ ସିଂହଙ୍କ ଦଳ ଘୁଷୁରୀକୁ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ତିଲୋରାର ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଘୁଷୁରୀଟି ବୁଦାରୁ ବାହାରି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁକୁର ଆଗକୁ ଆସି ସେହି ମଣିଷଖିଆ ଘୁଷୁରୀ ସହିତ ଲଢ଼ିଲା। କୁକୁରଟି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଠାକୁର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଘୁଷୁରୀକୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲଢ଼େଇରେ କୁକୁରଟି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା।

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ

ଘଟଣା ପରେ, ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ କୁକୁରର ଶରୀର ସେଠାରେ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଜଣେ ମହାତ୍ମା ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁକୁରର ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ପୂଜାସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ପରେ, କୁକୁରର ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଭକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଆଜି ଏହାକୁ କୁତରା ଜୀ’ଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ଉଦାହରଣ ମନେକରି ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି।

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା

ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ଗାଁର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି।

