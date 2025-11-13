ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି! ଦୀର୍ଘ 43 ଦିନ ପରେ ଆମେରିକାରୁ ହଟିଲା ସଟଡାଉନ୍ ! ବିଲରେ ସାଇନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସଟଡାଉନ୍ ଖତମ୍! ବିଲରେ ସାଇନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ତେବେ ଯଦି ଏହି ବିଲ ପାସ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା, ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଆସିଛି। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ୪୩ ଦିନର ବନ୍ଦ ପରେ, ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଶେଷରେ ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଓଭାଲ୍ ଅଫିସରେ ବିଲ୍ ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବ।

ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ବୁଧବାର ଏକ ଫେଡେରାଲ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ୟାକେଜକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି, ଯାହା ୪୩ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସରକାରୀ ସଟଡାଉନକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଏହା ପାସ୍ ହେବା ପରେ, ପାଣ୍ଠି ବିଲ୍ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଓଭାଲ୍ ଅଫିସରେ ପାଣ୍ଠି ବିଲରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ।

ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସରକାରୀ ଶଟଡାଉନ ଶେଷ ହୋଇଛି

CNN ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକୀୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସରକାରୀ ଶଟଡାଉନ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଓବାମାକେୟାର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ସପ୍ତାହ ଧରି ରାଜନୈତିକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ସେନେଟ୍ ପାଣ୍ଠି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ, ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଏବଂ କିଛି ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆମେରିକାରେ ସ୍ଥଗିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ, ଆମେରିକାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଫଣ୍ଡିଂ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, CNN ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, SNAP, WIC ଏବଂ ଭେଟେରାନ୍ସ ସେବା ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ – 2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବେ।

କେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସାଂସଦ ବିଲ୍ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ?

ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଜାରେଡ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍, ମେରୀ ଗ୍ଲୁସେନକାମ୍ପ ପେରେଜ୍, ଆଡାମ ଗ୍ରେ, ହେନରୀ କୁଏଲାର, ଟମ୍ ସୁଓଜି ଏବଂ ଡନ୍ ଡେଭିସ୍ ସମେତ ଛଅ ଜଣ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସାଂସଦ ଦଳୀୟ ଲାଇନ ଭାଙ୍ଗି ପାଣ୍ଠି ବିଲ୍ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ରିପବ୍ଲିକାନ ସାଂସଦ ଥମାସ ମାସି ଏବଂ ଗ୍ରେଗ୍ ଷ୍ଟିଉବ୍ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ।

