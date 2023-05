ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ଦିନ ଧରି କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙଯକ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ନିକଟରେ ପୋଲିସ ବଳ ପୁର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକ, ଭିନେଶ ଫୌଗଟ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଶିର୍ଷ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଗଙ୍ଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ପଦକ ସବୁ ଭସାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ତେବେ କୃଷକ ନେତା ନରେଶ ଟିକାଇଟ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପଦଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେସଲିଂ (UWW) ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାରେ ରେସଲରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। UWW କହିଛି ଯେ, କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷଅ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ନ୍ୟାୟପୁର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂଘ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବ । UWW, IOA ଏବଂ WFI ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧାରଣ ବୈଠାକ ବିଷୟରେ ଆଡ୍ ହକ୍ କମିଟିରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ମାଗିବେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 45 ଦିନର ସମୟ ସୀମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ।

Wrestling's world governing body has issued its first statement about the protests by the Indian wrestlers. pic.twitter.com/7mJxWoomQv

— ESPN India (@ESPNIndia) May 30, 2023