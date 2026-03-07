ଅଶୁଭ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ରିପିଟ୍ ହେବ ପୁରୁଣା କ୍ଷତ, ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ!
କ'ଣ କହୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର, ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦଳ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଫଳାଫଳ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ଜିତିବ।
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ହେଲେ ଏହି ପଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ସ୍ମୃତି ବହନ କରେ।
ତେବେ ସେଠାରେ ଏମିତି କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ଯେ ଯାହା ପ୍ରତିଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ପୁଣିଥରେ ତାଜା ହୋଇଉଠେ?
ପ୍ରକୃତରେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଠାରେ ୨୦୨୩ ODI କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସେହି ତାରିଖ, ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୪୦ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଜବାବରେ, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ ଐତିହାସିକ ୧୩୭ ରନ୍ର ଇନିଂସ୍ କିଏ ବା ଭୁଲି ପାରିବ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା? ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାହା ହାସଲ କରିଥିଲା, ତାହା କ’ଣ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପାରିବ? ପୂର୍ବରୁ, କିୱିମାନେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ।
ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିମ୍ବା ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ନଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାହାର କରିଦେଲା।
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରେକର୍ଡ:
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାତଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ତିନି ଥର ହାରିଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୬୮ ରନରେ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।