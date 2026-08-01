ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅବିବାହିତ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ: ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଓ ରିପୋର୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ

ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଛି ଅବିବାହିତ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, NSO ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତରେ ଅବିବାହିତ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବଦଳୁଥିବା ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସାଂଖ୍ୟିକୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପାୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜାତୀୟ ସାଂଖ୍ୟିକୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (NSO) ର “ୟୁଥ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ” ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୫ ରୁ ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାୟ ୨୩% ଭାରତୀୟ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ବଡ଼ ଧରଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରି ଜଣରେ ଜଣେ ଅବିବାହିତ: NSO ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତରେ ୧୫ ରୁ ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାୟ ୨୩% ଯୁବବର୍ଗ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୭.୨% ଥିଲା। ଏହା ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ ୨୦୧୧ ରେ ୨୦.୮% ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୬.୧% ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁପାତ ୧୩.୫% ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୯.୯% ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଲିୟାରୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ଉଜୈର ବାଲୋଚଙ୍କ ଭାଇ…

କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି? ଏବେ…

ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର: ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଅବିବାହିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଅନୁପାତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୯.୧% ଯୁବକ-ଯୁବତୀ କେବେ ବି ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ୩୦.୧% ପୁରୁଷ ଏବଂ ୨୮.୧% ମହିଳା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି।

ପଛକୁ ଅଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ୨୬.୭% ଯୁବବର୍ଗ ଅବିବାହିତ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବଦଳୁଥିବା ଆଶା-ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ବିବାହ କରିବା ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି।

Uttarakhand Govt.

ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ୨୬.୫% ଅବିବାହିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଏହାର ନିକଟତର ରହିଛି। ସହରୀ ଜୀବନଶୈଳୀ, କ୍ୟାରିୟରର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ବିଳମ୍ବରେ ବିବାହ କରିବାର ପସନ୍ଦ ସହରରେ ବିବାହର ହାରାହାରି ବୟସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି।

ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ଅଧିକ। ଏଠାରେ ୨୫% ଯୁବବର୍ଗ ଅବିବାହିତ। ବିଦେଶକୁ ପ୍ରବ୍ରଜନ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତରେ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିବାହ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

କେରଳରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା: ଅନ୍ୟପଟେ, ଭାରତରେ ଅବିବାହିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ କେରଳରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍। ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ୧୮.୩% ଯୁବବର୍ଗ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ହାରାହାରି ତୁଳନାରେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ।

କମ୍ ଅନୁପାତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ (୨୦.୨%), ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ (୨୦.୭%) ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ (୨୦.୮%) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି: ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଛରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନେକ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଶେଷ କରିବା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି। ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ଏକ ଜରୁରୀ ସର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ବାଲ୍ୟବିବାହ ହ୍ରାସ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା ବିବାହ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁପାତ ୨୦୦୫-୦୬ ରେ ୭୨.୪% ଥିବା ବେଳେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ୫୨.୮% ହୋଇଛି। ଏହାସହ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ ହାର ୧୧.୯% ରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇ କେବଳ ୧.୭% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଲିୟାରୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ଉଜୈର ବାଲୋଚଙ୍କ ଭାଇ…

କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି? ଏବେ…

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ…

ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, ନୀରଜଙ୍କୁ…

1 of 28,510