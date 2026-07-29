POKକୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ କି ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ’ଣ କହୁଛି ଆଇନ ଓ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ

POKକୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ କି ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛି ଆଇନ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଦଖଲ କରାଯାଇଥିବା କାଶ୍ମୀର (PoK) ରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାର ଏବଂ ସେନାର ଦମନକାରୀ ନୀତି ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନାରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।

ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ହେବାରୁ ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ନିକଟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଭାରତ କ’ଣ PoK ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ ନିୟମ ରହିଛି?

PoK ରେ ବିଦ୍ରୋହର ପରିବେଶ: ପାକିସ୍ତାନ କବଜାରେ ଥିବା କାଶ୍ମୀରରେ ଏବେ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜନଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି, କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଅଭାବରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଡ଼…

ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି… ମୋତେ କେବଳ…

ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ‘ଜଏଣ୍ଟ ଅୱାମୀ ଆକ୍ସନ୍ କମିଟି’ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବଳପ୍ରଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ବିଗିଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆଶାର ନଜରରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି।

ଭାରତର ଆଇନଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ: PoK କୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହିଛି। ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, PoK ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ସେଠାରେ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତ ନିଜର ନାଗରିକ ବୋଲି ମାନେ।

ତେବେ LOC (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା) ଏବଂ ସେପାଖରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ କୌଣସି ବି କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ୍ ଦଖଲ ଖାଲି କରିବା ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ହିଁ ଜୋର୍ ଦେଇଥାଏ।

ଭାରତ କ’ଣ PoK ବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ: ଏବେ PoK ର ଲୋକମାନେ ସେଠାକାର ଦମନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ନିକଟରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଭାରତ କ’ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ‘ହଁ’, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାର ସଂବେଦନଶୀଳତା ହେତୁ ଭାରତ ପାଇଁ PoK ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଭୌତିକ ସହାୟତା କିମ୍ବା ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବା ଆଇନଗତ ଓ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଟିଳ।

Uttarakhand Govt.

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ବି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଧାସଳଖ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ କବଜା କରିଥିବା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ସମ୍ମତି ବିନା ସୀମା ପାର୍ ହୋଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ସାମରିକ କିମ୍ବା ଭୌତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାକୁ ପ୍ରମୁଖତାର ସହ ଉଠାଇଥାଏ।

PoK ର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି: PoK କୁ ନେଇ ବିବାଦ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ହରି ସିଂହ ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୪୭ ରେ ଭାରତ ସହ ଆଇନଗତ ମିଶ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଛଳନା କରି କବିଲାପନ୍ଥୀ ଏବଂ ନିଜ ସେନା ଜରିଆରେ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାମଲା ଜାତିସଂଘକୁ ଯିବା ଏବଂ ୧୯୪୯ ରେ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଲାଗୁ ହେବା କାରଣରୁ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପାକିସ୍ତାନ କବଜାରେ ରହିଗଲା। ଏହି ବେଆଇନ୍ ଦଖଲପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଆଜି ଆମେ PoK ନାମରେ ଜାଣୁ।

PoK ର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାକିସ୍ତାନ PoK କୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଏହି ପୂରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗ ‘ଆଜାଦ୍ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର’ ଏବଂ ‘ଗିଲଗିଟ୍-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ’ ରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଜଫରବାଦ୍ ଏହାର ପ୍ରଶାସନିକ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ।

କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାନସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ଚଳାଇବାର ବାସ୍ତବ ଅଧିକାର ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଅସଲ କ୍ଷମତା ସଦାସର୍ବଦା ଇସଲାମାବାଦରେ ବସିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ।

ଆଜାଦ୍ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରକୃତ ସତ: ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେ ବି ଏହାକୁ ‘ଆଜାଦ୍ କାଶ୍ମୀର’ ର ନାମ ଦେଉ ନା କାହିଁକି, ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ମିଳିନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ନିଜ ସମ୍ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ୪ଟି ଆଧିକାରିକ ପ୍ରଦେଶରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦରେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିନାହିଁ।

ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ୧୯୪୭ ର ଅନ୍ତରୀଣ ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ୧୪ ଜଣିଆ ‘କାଶ୍ମୀର କାଉନ୍ସିଲ୍’ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସେଠାକାର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନର ଦାବି କେବଳ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାରଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଡ଼…

ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି… ମୋତେ କେବଳ…

ପର ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ! ୪୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇ…

୮ମ ବେତନ କମିଶନ: ମେ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ…

1 of 28,854