ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବହୁଛି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ; ମାସେ ହେବା ପରେ ବି ବଦଳୁନି ପରିସ୍ଥିତି…
କମିବା ବଦଳରେ ବଢୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଦିଶୁନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନିଶ୍ବାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି, ଶୀତଋତୁରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରୀ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଲଗ୍ନ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜାରି ରହିଛି।ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା, ହାପୁର ଏବଂ ମିରଟ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ଭାବରେ ରେଡ୍ ଜୋନରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ରହିଛି।
ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆଖି ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ କାଶ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଚାମ୍ବର ସଦୃଶ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ କୌଣସି ଆରାମ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି।
ଲୋନି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ :
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଗାଜିଆବାଦର ଲୋନି ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଖରାପ ରେକର୍ଡ କରିଛି।
ଏଠାରେ AQI ୪୦୦ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳେ, ଲୋନିରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ୩୮୧ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବସୁନ୍ଧରାରେ AQI ୩୦୩ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରାପୁରମରେ AQI ୨୯୦ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ୟୁପିର ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି:
ନୋଏଡାରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆଜି ସକାଳୁ AQI ୨୮୦ ରୁ ୩୮୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଖରାପରୁ ଅତି ଖରାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର ୧୨୫ ରେ ଆଜି AQI ୩୬୭ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ଟର ୧୧୬ ରେ AQI ୩୪୬ ଏବଂ ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର୬୨ ରେ ୨୮୬ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ନଲେଜ୍ ପାର୍କ-୫ ରେ AQI ୩୩୭ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ୟୁପିର ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ହାପୁରରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହାର AQI ୩୫୦ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏହା ପରେ ବାଗପତ ୩୨୧, ମେରଠର ପଲ୍ଲଭପୁରମ ୨୮୭ ଏବଂ ବୁଲନ୍ଦଶହର ୨୬୫ ରହିଛି।
ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ବାରାଣସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏବଂ ଗୋରଖପୁରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ହଳଦିଆ ଜୋନରେ ରହିଛି।