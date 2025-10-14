Diwali Bonus: ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ଗିଫ୍ଟ, ବୋନସ୍ରେ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା…
ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ରକମର ଦୀପାବଳି ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ସରକାର । ବୋନସ୍ରେ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଲେବଲକୁ କେତେ ମିଳିବ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସବ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୀପାବଳିରେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ବୋନସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ 6,900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋନସ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 14.82 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସରକାର 1,022 କୋଟି ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ଲେବଲ- 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ 30 ଦିନର ଦରମା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 6,908 ବୋନସ ପାଇବେ।
ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବୋନସ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି
ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଡ-ହକ୍ ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୋନସ୍ ଲେବଲ୍ L-12 କିମ୍ବା 4,800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସର୍ବାଧିକ 6,774 ବୋନସ୍ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବୋନସ୍ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ କି?
ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ସବ ବୋନସ୍ କରମୁକ୍ତ। ତଥାପି, ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ନଗଦ ବୋନସ୍ ଦରମାର ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦରମା ପରି ଆୟକର ଅଧୀନରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ 30,000 ବୋନସ୍ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟରେ ଯୋଡାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କର ଲାଗୁ ହେବ।
ଏହି ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ବୋନସ୍ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ “ଧନ୍ୟବାଦ” ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ପ୍ରତୀକ। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ମନୋଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
କିଏ ଲାଭବାନ ହେବ? ଏଠାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଲେବଲ 8 କିମ୍ବା L-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବୋନସ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଶାଖା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୋନସ୍ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରେ ଯୋଡାଯିବ।