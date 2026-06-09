ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ; ମିଳିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଲିଙ୍କ, ସ୍ଲିପର ସେଲଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ନେଟୱର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଶାହଜାଦ ଭଟ୍ଟି ଓ ଆବିଦ ଜଟ୍ଟ ଭଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର ନୋଏଡାରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ। ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ସ୍କୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଗାଇଥିଲେ। ହେଲେ ତା’ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଟିଏସ୍ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ। ଏବେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ କୋଣ୍ଡଳି ଅଣ୍ଡାଳୁଛି।

ଏଜେନ୍ସି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍‌ସିଆରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନୋଏଡାରେ ବିଜେପି କାର‌୍ୟ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଡ୍ରୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜାବ ରାସ୍ତାରେ ଭାରତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିଥାଆନ୍ତେ।

ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ତାରିଖରେ ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର ୧୨୬ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାର ଚୌହାନ ଓ ସମୀର ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ୨୭ ମେ’ରେ ସହାରନପୁରରୁ ମହକାବ ଶାହରୁଖ, ଗଗନଦୀପ ଓରଫ ଗୁରୁ ଏବଂ ମୁଶରଫଙ୍କୁ ଏଟିଏସ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏପଟରେ ମମତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଲେ; ସେପଟେ ତୀବ୍ର…

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ…

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ନେଟୱର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଶାହଜାଦ ଭଟ୍ଟି ଓ ଆବିଦ ଜଟ୍ଟ ଭଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ଲିପର ସେଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ନେଟୱର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।

ଏଟିଏସ୍‌ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିନଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ କବଜାରୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇନାହିଁ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ରିପୋର୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ଲିପର ସେଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି ଖୁଲାସା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଏପଟରେ ମମତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଲେ; ସେପଟେ ତୀବ୍ର…

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ…

୩ ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ; ପୋଲିସକୁ…

ବର୍ଷାରେ AC ଚଲାଇବାର ସିକ୍ରେଟ୍ ତରିକା! ଏହି…

1 of 17,225