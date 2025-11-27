ଜୁଆରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଜି ଲଗେଇଲା ସ୍ୱାମୀ, ୮ ଜଣ ନୃଶଂସଙ୍କ କଲେ ପାଳି ପାଳି କରି କଲେ ଗଣବଳାତ୍କାର, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଦେଢଶୁର ମଧ୍ୟ ଲୁଟିଲେ ଇଜ୍ଜତ!
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଜୁଆରେ ହାରିଗଲେ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଠ ଜଣ ପୁରୁଷ ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କଲେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମାନବିକତାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଥରାଇ ଦେଉଛି। ବାଗପତର ଜଣେ ନବବିବାହିତା ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଜୁଆରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୁଆରେ ଲଗାଇ ନଥିଲେ, ହାରିବା ପରେ ଆଠ ଜଣ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ଦେଢଶୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଜୁଆ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇଲେ: ସୂଚନାମୁତାବକ ନିୱାଡା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ପୀଡିତା ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ମେରଠର ଖିୱାଇ ଗାଁର ଦାନିଶଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦାନିଶ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଏବଂ ଜୁଆ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଏକ ବାଜି ହାରିବା ପରେ, ଦାନିଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମାନବିକତା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଥିଲା। ପୀଡିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଜୁଆରେ ବାଜି ଲଗାଇଥିଲେ।
ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ: ପୀଡିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜୁଆ ଖେଳରେ ହାରିବା ପରେ, ଆଠ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଳି କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ୟାମିନ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ତୁମେ ଯୌତୁକ ଆଣି ନାହଁ, ତେବେ ତୁମକୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସାହିଦ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।”
ପୀଡିତା ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ: ପୀଡିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଯାତନା ଏତିକିରେ ସୀମିତ ହୋଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ଯାତନା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଦୀକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ପଥଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଖସି ଆସି ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି।