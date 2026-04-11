୫ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଛାଡ଼ିନି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଶେଷରେ ଗର୍ଭପାତ, ଥାନାରେ ପୀଡିତା

୫ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଛାଡ଼ିନି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଶେଷରେ ଗର୍ଭପାତ

By Jyotirmayee Das

Basti rape case: ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋର ଆଇନ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଦାବି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବସ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ମାନବତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଇନାମୁଲ ହକ୍‌ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ଭାବରେ ଗର୍ଭପାତ କରାଇବା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି।

ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ମାମଲା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧ର। ପୀଡିତାଙ୍କ ଦାଦା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାଭନାନରେ ଏକ ଇଟା ଭାଟିରେ କ୍ଲର୍କ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭାଟି ମାଲିକ ଇନାମୁଲ ହକ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ । ପରିବାର ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ବେଳେ ଇନାମୁଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କର ଜଣେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ।

ବିବାହର ବାହାନାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ

ପାଷାଣ ଯୁଗକୁ ପଳେଇଲା କି ଇରାନ! ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ…

ପାକିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ…

ପିଡିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାମୁଁଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବସ୍ତିର ମାତାଇରା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାବାଳିକା ଥିଲେ। ସେହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛାତକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିକାହ (ଇସଲାମିକ୍ ବିବାହ)ର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚୁପ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଶୋଷଣର ଏହି ଚକ୍ର ଜାରି ରହିଥିଲା ।​ କେତେବେଳେ ରାୟପୁରର ହୋଟେଲରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବାଭନାନର ଏକାନ୍ତ କୋଠରୀରେ। ପୀଡିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ସେ ପ୍ରତି ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ମାସରେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଡାକନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିବାହ ବିଷୟ ଉଠାଇଥିଲି, ସେ ମୋତେ ବାଡ଼ିରେ ପିଟୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲା ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ।”

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ

ଏହି ଘଟଣାର ସବୁଠାରୁ ବିବ୍ରତକାରୀ ଦିଗ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଇନାମୁଲଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାଭନାନକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ଔଷଧ ବୋଲି କହି ଏକ ବଟିକା ଖୁଆଇଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୁବତୀ ଜଣକ ବଟିକା ଖାଇଲେ । କିନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା । ତଥାପି ସେ ବିବାହର ଆଶା ନେଇ ନୀରବ ରହିଲେ ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ

ଯୁବତୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୧୪, ୨୦୨୬ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇନାମୁଲ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ପୀଡିତା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଜାହିରୁଲ ହକ୍ ଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ କଲୱାରୀ ସର୍କଲ୍ ଅଫିସର ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ

ଡିଏସ୍ପି ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର। ଯେହେତୁ ପୀଡିତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ସେ ନାବାଳିକା ଥିଲେ, ଆମେ POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କଠୋର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ (ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଚାଟ୍) ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଅପରାଧୀ ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।

ପାଷାଣ ଯୁଗକୁ ପଳେଇଲା କି ଇରାନ! ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ…

ପାକିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ…

ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼…

ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯମୁନା…

