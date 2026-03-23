ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବଖାଣିଲେ, ପାସ୍ କରେଇବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ବି ଦେଲେ, ଖାତା ଦେଖି ଉଡ଼ିଗଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହୋସ୍

କଡା ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଖାତା ଦେଖା ବେଳେ ମିଳିଲା ଟଙ୍କା ସହ ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୋଧ

By Jyotirmayee Das

Board Copy Check: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (UPMSP) ର ୧୦ମ ଓ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ବୋର୍ଡ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ଠାରୁ କପି ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶତାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହଜାରହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଏହି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ କଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଖବର ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛି। କପି ଚେକିଂ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ପତ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। କେତେକ ଖାତାରେ ୧୦୦, ୨୦୦ ଓ ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ନୋଟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଛାତ୍ର ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ଉପାୟ ଅପଣାଉଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ ଅନେକ କପିରେ ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଫେଲ୍ ହେବେ, ତେବେ ଘରେ ବାହା କରିଦେବେ । ଅନ୍ୟ କେହି ନିଜ ପରିବାରର ଅସୁବିଧା, ରୋଗ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପାସ୍ କରାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିଛି କାତାରେ କବିତା ଓ ଫିଲ୍ମୀ ଡାଏଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।

ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ବୋର୍ଡର କଡା ନିୟମ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। CCTV କ୍ୟାମେରା ଓ ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏବଂ ମାର୍କ୍ସ କେବଳ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛି।

ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି କପିରେ ଟଙ୍କା ମିଳେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅନୁଚିତ ଉପାୟ ଭାବେ ଗଣାଯିବ ଓ ଏହାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କପି ଯାଞ୍ଚରେ ଭୁଲ୍ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ।

ଏହି ବର୍ଷ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ‘ଷ୍ଟେପ୍ ମାର୍କିଂ’ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯଦି ଛାତ୍ର ପୂରା ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ନ ଲେଖିଥାଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ୱେରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ୍ସ ଦିଆଯିବ। ବୋର୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉଦାର ହେବାକୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକାଡେମିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି ମାର୍କ୍ସ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ UP Board ୨୦୨୬ର ଫଳାଫଳ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ।

 

