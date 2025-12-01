(VIDEO)ଗଭୀର ପୋଖରୀରେ ଖସିପଡ଼ିଲା କାର; ଦେବଦୂତ ସାଜିଲା ନାଉରୀ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ କଲା ରକ୍ଷା

ମୁଁ ପଛେ ମରିଯିବି, ହେଲେ ତୁମକୁ ମରିବାକୁ ଦେବିନି ଭାଇ...ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା...ତୁମ ନାଉରୀ ଭାଇ ଅଛି ପରା।

By Seema Mohapatra

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ମୁଁ ପଛେ ମରିଯିବି, ହେଲେ ତୁମକୁ ମରିବାକୁ ଦେବିନି ଭାଇ…ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା…ତୁମ ନାଉରୀ ଭାଇ ଅଛି ପରା। ଏ ଧାଡ଼ି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସିନେମାର ସଂଳାପ ପରି ଲାଗୁଥିବ… ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଘଟିଛି। ନିଜର ଜୀବନକୁ ଖାତିର୍ ନକରି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ନାଉରୀ ଭାଇ…ଆଉ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଅସଲି ହିରୋ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ କାର ଗଭୀର ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା । କେହି ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଅକାତ କାତ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ । ହେଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭୟ ନ କରି, ସେହି କାର ଚାଳକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ଥିଲା ଯେ ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟାଇମ ପାଇଁ ସ୍ବବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ମାତ୍ରେ, ସମସ୍ତେ ନାଉରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ବିରୋ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଶୁଭମ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଫୈସଲ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଏକ କାର ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଖପାଖରେ ଭୟଭୀତ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ, ଏକ ପୁରୁଣା, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଫୈସଲ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଷ୍ଟ ନକରି ଡଙ୍ଗାକୁ ପ୍ୟାଡେଲିଂ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର ଆଡକୁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୋଖରୀର ପାଣି କାରର ଅଧା ଅଂଶକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଫୈସଲ ଅଟକି ନଥିଲେ। ସେ କାର ଝରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

କାରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା

ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନାମ ଶୁଭମ୍ ତିୱାରୀ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶୁଭମ୍ ତାଙ୍କ SUV ଚଳାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଏକ ପିଲା ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ, କାରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ି ସିଧା ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ଭିତରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଶୁଭମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଫୈସଲ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସାହସ ଦେଖାଇଲେ। ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ପାଣିର ଚାପ, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା କାରର ଓଜନ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ସମୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଗେ କି ସେ ହାର ମାନିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ।

ଦୁହେଁ ଏକ ଫିଲ୍ମୀ ଶୈଳୀରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି

କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସହିତ ସମାନ। ଶେଷରେ, କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ଫୈସଲ ଶୁଭମଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଟାଣିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁହେଁ ପାଣିରୁ ବାହାରୁଥିବା ମାତ୍ରେ, ଭିଡ଼ ଖୁସିରେ ଫୁଟି ଉଠେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ବରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପିଲିଭୀତରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସକାଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣତଃ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଫୈସଲଙ୍କ ସାହସିକତା ସମଗ୍ର ସହରର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।

