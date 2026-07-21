ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଲା ପେଡ଼ି: ମାଗଲାରେ ସ୍କୁଟି ଦେବେ ଯୋଗୀ

ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଲା ପେଡ଼ି: ମାଗଲାରେ ସ୍କୁଟି ଦେବେ ଯୋଗୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୧୬ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦିଆଯାଇଛି
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ‘ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସ୍କୁଟି’ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ସ୍କୁଟି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏପରି ଚାଲ ଖେଳିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୧୬ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନିର୍ମାଣ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସୁଧାର, ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି।
ଦୁଇଟି ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେକୁ ମଞ୍ଜୁରି: କ୍ୟାବିନେଟ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ସୋନଭଦ୍ର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ୩୩୩ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ହେବ। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ୨୬ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୧୧୭ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ବିନ୍ଧ୍ୟ–ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଲିଙ୍କ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ। ଗାଜିପୁର, ମିର୍ଜାପୁର ଓ ଚନ୍ଦୌଲୀ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ବ୍ୟୟ ୯,୦୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।
କ୍ୟାବିନେଟ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ୧.୧୮ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଡାଇଭର୍ସନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବାସଗୃହ ଥିବାରୁ ମାର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଟପ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ‘ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସ୍କୁଟି’: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି; ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ‘ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା’ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ‘ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚେୟାର’: ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି–୨୦୨୦ର କାର୍ୟ୍ୟକାରିତା ଓ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚେୟାର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଯୋଗ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ରଖାଯିବ। ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ଅର୍ଥରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।