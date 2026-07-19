ମାତୃତ୍ୱରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ: ନିଜ ୪ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ କୋଦାଳରେ ହାଣି ଘର ଭିତରେ ଜାଳିଦେଲା ନିଷ୍ଠୁର ମା’
୪ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଫାଉଡ଼ାରେ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ମା'ଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ମାତୃତ୍ୱକୁ କଳଙ୍କିତ କଲାଭଳି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଜନୌର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ନିଜର ୪ ବର୍ଷର ପୁଅ ହର୍ଷ ଓରଫ୍ କଲ୍ଲୁକୁ କୋଦାଳରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପାଷାଣ ମା’ ଆଦେଶ ଦେବୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ଲୋକେଶ ନାଗରଙ୍କ ଅଦାଲତ ଏହି ଦୋଷୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଲାପ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଜରିମାନା ରାଶିରୁ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୀଡ଼ିତ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା: ସରକାରୀ ଓକିଲ ମୁକେଶ କୁମାର ଚୌହାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ହୀମପୁର ଦୀପା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଲାଲପୁର ହସନା ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା ।
୧୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ରେ ପୀଡ଼ିତ କପିଲ କୁମାର ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିଜ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଘରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଦେଶ ଦେବୀ ଏବଂ ୪ ବର୍ଷର ପୁଅ ହର୍ଷ ଏକାଠି ଥିଲେ ।
ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦେବୀ ନିଜ ପୁଅ ଉପରେ ଏକ କୋଦାଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟିର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଅପରାଧ ଲୁଚାଇବାକୁ ଶବକୁ ଜାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା: ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଜଣକର ମନ ଭରି ନଥିଲା । ସେ ଅପରାଧର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘର ଭିତରେ ଶୁଖିଲା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ମୃତ ପୁଅର ଶବକୁ ସେହି ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ ଗଦା ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ପୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ।
ବାଧା ଦେବାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ: ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କପିଲ କୁମାର ନିଜ ଭାଇ ସୁନୀଲ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ କବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ହୋଶ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା । କପିଲ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏହି ହେୟଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟର ବିରୋଧ କଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ରକ୍ତଭିଜା କୋଦାଳ ଧରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା ।
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କପିଲ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରୁ ନିଜର ଗୁରୁତର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ: ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ହତ୍ୟାକାରୀ ମା’କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା । ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ଶିଶୁର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ତାର ଶରୀରରେ କୋଦାଳ ଚୋଟର ଗଭୀର କ୍ଷତ ଏବଂ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା କୋର୍ଟରେ ମହିଳାର କ୍ରୂରତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସାଜିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟା (Section 302) ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ (Section 201) ର ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଦାଲତ ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଜ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମାତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ କଳା ଦାଗ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ।