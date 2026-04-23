୨୦୨୭ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ବିଜେପି ​​ବିଜୟୀ ହୁଏ, ତେବେ କିଏ ହେବେ UP ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ନୀତିନ ନବୀନ ଖୋଲି ଦେଲେ ବଡ଼ ଗୁମର!

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୨୦୨୭ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନର ମୁହଁ କିଏ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ।

ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଚେହେରା ହେବେ କି? ଉତ୍ତରରେ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ, “ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଚାଲିଥାଏ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ହେବେ।”

ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଅଧିକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏକଦା ଅପରାଧ, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଜାତି ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବେ ବିକାଶ, ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆଇନ ​​ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ୟୁପି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଶାସନ, ବିକାଶ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି।

ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରାଯାଇଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପରିମାଣର ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।

ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଦେଖାଯାଉଥିବା କଠୋରତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ବିକାଶ, ନିବେଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏହି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏକ ତୃତୀୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

1 of 24,968