DA and Diwali Bonus: ଦିୱାଲୀ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋନସ, ବଢିବ DA; ସରକାର ଦେଲେ ଡବଲ ଖୁସିଖବର

ଦିୱାଲୀ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଦେଲେ ଡବଲ ଖୁସିଖବର । ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋନସ, ବଢିବ DA । ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବଢିବ DA ?

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୋନସ୍ ଏବଂ ତା’ପରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରଠାରୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସରକାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦୀପାବଳି ବୋନସର ପରିମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, DA ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୟୁପି ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ DA ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ DA ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କେତେ DA ବଢିବ?

ଯଦି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ସରକାର DA 3% ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା DA 58% ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ 55% DA ପାଆନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ DA ହାର ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପୂର୍ବ DA ବୃଦ୍ଧି ହାର ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୫ ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଥର DA ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି।

କେତେ ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ?
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ୟୁପି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେତେ ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବାଧିକ ବୋନସ୍ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ₹୭,୦୦୦ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ₹୧,୦୨୨ କୋଟି ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର DA ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବରୁ DA ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଥର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ DA ୩% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ୫୮% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର DA ୨% ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ DA ର ହାର ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଦରମାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।

