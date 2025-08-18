ଗଙ୍ଗା ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ! ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଡେଇଁଲେ ୭୫ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧା, 15 କିମି ଭାସିଗଲେ…ତାପରେ…

By Seema Mohapatra

ଗାଜିପୁର: କଥାରେ ଅଛି, “ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ” । ଆଜି ଗାଜିପୁରର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ବାରାଣସୀର କୈଥି ସ୍ଥିତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜଣେ ୭୫ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଗଙ୍ଗାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଭାସି ଘସି ଗାଜିପୁରର ବରାହ ଧାମ ଘାଟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଘାଟରେ ବସିଥିବା 3 ଜଣ ଯୁବକ ଗଙ୍ଗାକୁ ଡେଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଅଚେତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ଥିଲେ।

ଯୁବକ ପିଣ୍ଟୁ ଯାଦବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ପରେ, ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଲେ।

ଯଦି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବୃଦ୍ଧା ବାସମତୀ ଦେବୀ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ବହୁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ, ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ।

ସେ ୧୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସି ଚାଲିଲେ

ଏଠାରେ ମା’ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଜଣେ ମାଆର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ତରଙ୍ଗରେ ରଖିଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମାର୍କଣ୍ଡେ ଧାମରୁ ବରାହ ଧାମ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର। ଏହି ୧୫ କିଲୋମିଟରରେ ମା ଗଙ୍ଗା ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତରଙ୍ଗରେ ସମ୍ଭାଳି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ। ଏହା କୌଣସି ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।

