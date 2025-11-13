ଦୁଇଗୁଣ ଦରମା, ଖାସ୍ ସୁବିଧା…ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବେ ବଡ଼ ଫାଇଦା, ସରକାର ବଦଳିଲେ ନିୟମ
ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ଖାସ ସୁବିଧା । ସରକାର ବଦଳିଲେ ନିୟମ...
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ନେଲେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନାଇଟ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂତନ ଆଦେଶ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନା କେବଳ ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ କରିଛି।
ମହିଳାମାନେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ସକାଳ ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିବେ । ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ।
ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ବା ଉଦ୍ଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଧବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଦେଶ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଏପରିକି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଖତରନାକ କାଟୋଗାରୀରେ ବର୍ଗୀକୃତ। ପୂର୍ବରୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ୧୨ ପ୍ରକାରର ଶିଳ୍ପ ବର୍ଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୯ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ମିଳିଲେ ହିଁ ରାତ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ରାତିରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା, ସିସି ଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଯୋଗାଇବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଦୁଇଗୁଣ ଓଭରଟାଇମ୍ ଦରମା
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଛଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଓଭରଟାଇମ୍ ସୀମା ପ୍ରତି ତ୍ରୈମାସିକରେ 75 ଘଣ୍ଟାରୁ 144 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣ ଓଭରଟାଇମ୍ ଦରମା ଦିଆଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ “ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା” ଦିଗରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ।
ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି
ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ।
ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୦୯୦ ଓମେନ ପାୱାର ଲାଇନ, ୧୧୨ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ଆଣ୍ଟି-ରୋମିଓ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ସେଫ୍ ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି।