‘ଆବେ ହଟ୍’, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ବିଧାୟକ ପୁଅଙ୍କ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର, କେବେ ଦେଖି ନଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓ…

‘ଆବେ ହଟ୍’, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ବିଧାୟକ ପୁଅଙ୍କ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର, କେବେ ଦେଖି ନଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓ…
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହାଥରସ୍ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବିଜେପି ଏମ୍ଏଲସି ଋଷିପାଲ ସିଂହଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରୁ ଗାଡ଼ି ହଟାଇବାକୁ କୁହାଯିବାରୁ, ଆଲିଗଡ଼ର ବିଜେପି ଏମ୍ଏଲସି ଋଷିପାଲ ସିଂହଙ୍କ ପୁଅ ଚୌଧୁରୀ ତପେଶ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ଚୌଧୁରୀ ତପେଶ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ କହିଥିଲେ – “ଆବେ ହଟ୍, ଯାବେ ଏଠୁ”।
କାରରେ ବିଧାୟକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ବିଜେପି ପତାକା ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଭିତରେ ଜଣେ ଗନର୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏମ୍ଏଲସିଙ୍କ ପୁଅ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ “ତୁମେ ତୁମର ପିତାଙ୍କ ନାମକୁ ବଦନାମ କରୁଛ। ତୁମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛ, ପୁଣି ତା ଉପରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ”।
ଘଟଣାଟି ସାସନି କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର କୋତୱାଲି ଛକର। ସୂଚନାମୁତାବକ, ହାଇୱେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓ କାର ଆସି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛକ ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଏସପି ସିଂହ କାରଟିକୁ ହଟାଇବାକୁ କହିଲେ। କାରରେ ବିଧାୟକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ BJP ପତାକା ଲଗାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମୟରେ, ଅନେକ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ପୁଅକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁକ୍ତି 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏପରି କି ସେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ନେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିବାର ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।