ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (UPPCL) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ହାରାହାରି ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, UPPCL ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଙ୍କଜ ସକ୍ସେନା ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗଣନା ପତ୍ର ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ଏହି ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (MYT for Distribution) ନିୟମ, ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଛି।
ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି: UPPCL ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଜୁନ୍ ମାସର ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସହିତ ଯୋଡାଯିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୋଇଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବଳର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯିବ।
ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବ ଏବଂ ଘୋର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୮ ରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଭୋଲଟେଜ୍, ଓଭରଲୋଡିଂ ଏବଂ ଟ୍ରିପ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ସାଧାରଣ ଜନତା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଯୋଡିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ, ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଫ୍ୟାନ୍, କୁଲର୍ ଏବଂ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଲ୍ ଅଧିକ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତିରିକ୍ତ ସରଚାର୍ଜ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଇନ୍ଧନ ଅଧିଚାର୍ଜ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଟିକସ ନୁହେଁ ବରଂ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଧାରରେ ସମୟ ସମୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ଗ୍ରାହକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିୟମିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ପାଉନାହାଁନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କ୍ଷତି।