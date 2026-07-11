ଭୁଲିଗଲା ସମ୍ପଙ୍କ, ନିଜର ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ସବୁ ରାତିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲା ପାଷାଣ୍ଡ ବାପା, ଥରେଇଦେବ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ
ଭୁଲିଗଲା ସମ୍ପଙ୍କ, ନିଜର ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ସବୁ ରାତିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲା ପାଷାଣ୍ଡ ବାପା
Crime News: ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଗଲା ପାଷାଣ୍ଡ ବାପ । ସମ୍ପର୍କରେ ଲଗେଇଲା କଳଙ୍କ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବସ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ପବିତ୍ର ବାପା-ଝିଅ ସମ୍ପର୍କକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର କଲୱାରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗାଁରେ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳିକା ଝିଅ ନିଜ ବାପା ବିରୋଧରେ ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛି।
ମାସ ମାସ ଧରି କରୁଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ
କଲୱାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ୧୪ ଏବଂ ୧୬ ବର୍ଷର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣ କରିବା ସହ ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲା।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ପ୍ରାୟତଃ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଥିଲା। ଯଦି ଝିଅମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା। ଭୟ ଓ ଲଜ୍ଜା ଯୋଗୁଁ ନାବାଳିକା ଦ୍ୱୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ।
ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ
ବାପାର ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଦୁଇ ଝିଅ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ କଥା ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମାଆ ଜଣକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟକି ନଥିଲା। ଶେଷରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ।
ଧମକ ଦେଉଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସୂଚନା ପାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କରି ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କଲା ପୋଲିସ
ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଧାରା 6୫(୧), ୩୫୨(୨), ୫N/୬ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଛି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।