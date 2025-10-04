ପ୍ରେମିକକୁ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାର୍; ଲଜ୍ଜାରେ ୪ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ନଦୀକୁ ଡେଇଁଲା ସ୍ୱାମୀ, ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ…
ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ସଂସାର...
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ସୁନାର ସଂସାର । ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଚାଲିଗଲା ୫ ଜୀବନ । ସ୍ୱାମୀକୁ ଧୋକା ଦେଇ ପ୍ରେମିକ ସହ ରାତାରାତି ଫେରାର ହୋଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ।
ଲଜ୍ଜାରେ ୪ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଯମୁନା ନଦୀରେ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଛି ସ୍ୱାମୀ । ସୂଚନାମୁତାବକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସଲମାନ ଓ ପତ୍ନି ଖୁସନୁମାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେବାର ଦିନକ ପରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ।
ବିବାହକୁ ୧୫ ବର୍ଷ ବିତିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କେବେବି କଳହ ହୋଇନଥିଲା । ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ଝଗଡା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ହେବା ଭଳି ଏତେ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ବୋଲି କେହି ଭାବିନଥିଲେ ।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସଲମାନ ଓ ଖୁସନୁମାଙ୍କ ବିବାହକୁ ୧୫ ବର୍ଷ ବିତିସାରିଛି । ମାତ୍ର ଖୁସନୁମାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଥିବା ବାବଦରେ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ବାବଦରେ ପତ୍ନିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଝଗଡା ଲାଗିଥିଲା ।
ମାତ୍ର ଝଗଡା ହେବାର ଦିନକ ପରେ ଖୁସନୁମା ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ପତ୍ନିଙ୍କ କାରନାମା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସଲମାନ ଜୀବନରେ ଏଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ସେ ୪ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଯମୁନା ନଦୀରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।
ନଦୀକୁ ଡେଇଁବା ଆଗରୁ ସଲମାନ ଏକ ଭିଡିଓ ଯୋଗେ ଖୁସନୁମାର କାରନାମା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଓ ଏହି ଭିଡିଓ ଟିକୁ ଭଉଣୀ ଗୁଲିଷ୍ଟାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟସପ କରିଥିଲେ ।
ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ପୋଲିସରେ ଏଖ କେସ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏବେସୁଦ୍ଧା କାହାର କିଛି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ ।