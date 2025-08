ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ଏହି କାମ…ପିଏଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ୟୁପି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୀମ ଅରୁଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ।

ମହିଳା ଜଣକ ଏ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୀମ ଅରୁଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋମତୀନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଜଣକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଜୟ କିଷନ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୀମ ଅରୁଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଜୟ କିଷନ ସିଂହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୀମ ଅରୁଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗୋମତୀନଗର ଏସଏଚଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲା।ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରଥମେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।

VIDEO | Lucknow: Uttar Pradesh Minister Asim Arun (@asim_arun) responds to an FIR registered against a private secretary for allegedly molesting a woman employee.

“A complaint was made by one of our female employees… She reported that she was molested twice by a private… pic.twitter.com/TUAJadL1nH

— Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2025