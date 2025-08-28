୪ଦିନ ପରେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ, ଜଲଦି ଗାଡ଼ି ଟାଙ୍କି କରନ୍ତୁ ଫୁଲ, ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଲେ ସରକାର

୪ଦିନ ପରେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ, ଜଲଦି ଗାଡ଼ି ଟାଙ୍କି କରନ୍ତୁ ଫୁଲ, ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଲେ ସରକାର
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୭୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ହେବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି। କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ। ନଚେତ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇବାକୁ ମିଳିବନି ତେଲ। ଅଫିସ୍, ହେଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହେବ ସମସ୍ୟା।
୪ ଦିନ ପରେ ଲାଗିଯିବ ନୂଆ ନିୟମ। ନିୟମରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଆଉ ତେଲ ମିଳିବନି। ଏବେ ଘରୁ ଜଲଦି ବାହାରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଟାଙ୍କି ଫୁଲ। ନଚେତ ୪ ଦିନ ପରେ ହଇରାଣ ହେବେ ଆପଣ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ‘ନୋ ହେଲମେଟ୍,ନୋ ପେଟ୍ରୋଲ’ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ବୁଧବାର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଜାରି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୟୁପିର ସମସ୍ତ ୭୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ହେବ।
ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ, ରାଜସ୍ୱ/ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ସରକାର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ, ୧୯୮୮ ର ଧାରା ୧୨୯ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଚାଳକ ଏବଂ ପଛପଟୁ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି ଏବଂ ଧାରା ୧୯୪ ଡି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି।
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲମେଟ୍ ନିୟମ ପାଳନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ନୋ ହେଲମେଟ୍ ନୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଭିଯାନ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?
ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନୁହେଁ ବରଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା।
ପରିବହନ କମିଶନର ବ୍ରିଜେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି,ଏହି ଅଭିଯାନ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ବରଂ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏହି ଅଭିଯାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।ସମସ୍ତ ନାଗରିକ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅପରେଟର ଏବଂ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲମେଟ୍, ପରେ ଇନ୍ଧନ’କୁ ଏକ ନିୟମ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଜୀବନର ସରଳ ବୀମା।
ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ବିନା ଗାଡି ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।