ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; MSP ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; MSP ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମକା, ବାଜରା ଏବଂ ଜୁଆର ସମେତ ମୋଟା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ ଅଧିକାରୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ମାର୍କେଟିଂ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।
ଫସଲର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ:ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର-ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେୟ ଦିଆଯିବ। ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ବ ପରି “ଇ-ପିଓପି” (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରୟ) ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟା ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରାଯିବ।
ସରକାରଙ୍କ ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି : ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଏହି ଥର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମକା ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୨,୪୦୦ଟଙ୍କା, ବାଜରା ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୨,୭୭୫ ଟଙ୍କା, ଜୋୱାର (ହାଇବ୍ରିଡ଼ ) ପାଇଁ ୩୬୯୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜୋୱାର (ମାଲୱାଣ୍ଡି) ପାଇଁ ୩,୭୪୯ ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।”
ଏଠାରେ ମକା କିଣାଯିବ: ବାଦୁନ୍, ବୁଲନ୍ଦଶାହର, ହାର୍ଡୋଇ, ଉନ୍ନାଓ, ମେନପୁରୀ, ଆଗ୍ରା, ଫିରୋଜାବାଦ, ଆଲିଗଡ, ଏଟା, କାସଗଞ୍ଜ, ହାଥ୍ରାସ, କାନପୁର ନାଗର, କାନପୁର ଦେହତ, ଅରାୟା, ଏଟାୱା, ବାହରାଇଚ, ଗୋରୁଦ, ବୀରାଇକ୍, ଗୋରୁଦ, ବୀରାଇକ୍, ଗୋରୁଦ, ବୀରାଇକ୍ ଦେଓରିଆ ଏବଂ ଲଲିତପୁର |
ସୂଚନାନୁସାରେ, ବାଦାମ, ବୁଲନ୍ଦଶାହର, ଆଗ୍ରା, ଫିରୋଜାବାଦ, ମଥୁରା, ମେନ୍ପୁରୀ, ଆଲିଗଡ, କସଗଞ୍ଜ, ହାଥ୍ରାସ, ଇଟାବା , ବରେଲି, ଶାହାଜାହାନପୁର, ସମ୍ବଲ, ରାମପୁର, ଆମ୍ରୋହା, କାନପୁର ନାଗର, କାନପୁର ଦେହରୁ ଜାଲୁନ୍, ହମିରପୁର, ଚିତ୍ରକୋଟ, ଗାଜିପୁର, ଜୌନପୁର, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଫତେହପୁର, ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଜରା ମିଳିବ ।
ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେହିଭଳି ବୃନ୍ଦା, ଚିତ୍ରକୋଟ, ହମିରପୁର, ମହୋବା, କାନପୁର ନାଗର, କାନପୁର ଦେହତ, ଫତେହପୁର, ଉନ୍ନାଓ, ହାର୍ଡୋଇ, ମିର୍ଜାପୁର ଏବଂ ଜାଲାଉନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋୱାର କ୍ରୟ କରାଯିବ।