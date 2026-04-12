ମହିଳାମାନେ କେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ IVF, ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହୁଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ
IVF ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କେତେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ ଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ (IVF) ଏକ ଆଶାର କିରଣ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ଏହା ଏକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀର ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଏକ ଡିମ୍ବାଣୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରି ଏକ ଭ୍ରୁଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IVF କରିପାରିବେ।
ଭାରତରେ କ’ଣ ନିୟମ ଅଛି:
ଭାରତରେ IVF ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ସୀମା ଅଛି, ଯାହା ଆଇନଗତ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଭୟ କାରଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ବ୍ଲୁମ୍ IVF ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସହାୟକ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ ୨୦୨୧ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନେ ୨୧ ରୁ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ IVF କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୀମା ୨୧ ରୁ ୫୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଏହା କେଉଁ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ:
କିନ୍ତୁ, କେବଳ ବୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ; ସଫଳତା ହାର ମଧ୍ୟ ବୟସ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ୩୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ IVF ସଫଳତା ହାରକୁ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରତି ସାଇକେଲରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ବିପରୀତରେ, ୩୫ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ହାର ପ୍ରାୟ ୨୫ ରୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଏ। ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମଧ୍ୟ IVF ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି କମ୍ ହୋଇଯାଏ।
ଅନେକ ମହିଳା ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରଜୋପଜ୍ ପରେ IVF କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ପୂର୍ବରୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦାତା ଡିମ୍ବାଣୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିମ୍ବାଣୁର ପରିମାଣ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉଭୟ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହା ଭ୍ରୁଣ ଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋପଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ସେହିପରି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୟସ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ଯାହା IVF ର ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।