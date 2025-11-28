ମାତ୍ର କେଇଟା ମିନିଟରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସେ ବି ପୁଣି ଫୋନରେ, ବାସ୍ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ନଂ…
Birth Certificate: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଅବା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେ ତେବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉଭୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ।
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁପି ସରକାରଙ୍କ ନଗର ବିକାଶ ବିଭାଗର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ୧୫୩୩ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ୧୫୩୩ କୁ କଲ୍ କରି ଆପଣ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାର କଷ୍ଟ, ପାଣି ଜମିବା ଏବଂ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହର ଅଭାବ ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, “ଏବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେଉଛି!
ଆପଣଙ୍କର ପୌର ସେବା ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି ଜଳବନ୍ଦୀ, ରାସ୍ତା ଆଲୋକୀକରଣ, ପରିମଳ, ଟିକସ ଦେୟ, କିମ୍ବା ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ୧୫୩୩।” ପୋଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏହାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର, ଅନେକ ସମାଧାନ – ନାଗରିକ ସୁବିଧା ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା।” ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ଆପଣ ସହାୟତା ପାଇଁ ହେଲପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ୧୫୩୩ କୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ।