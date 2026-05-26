ପର ପୁରୁଷ ସହ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମହିଳା, ପରିବାର ଲୋକ ଧରି ଖୁବ ପିଟିଲେ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିବା ଏବଂ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଲକ୍ଷ୍ନୌ  : ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅମରୋହା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଏକ ଭିଡ଼ ଜାଗାରେ ପରିବାର ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଏହି ଭିଡିଓଟି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏକ୍ସ (ଟ୍ୱିଟର) ରେ ବହୁତ ସେୟାର ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର ହୋଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍‌ରେ ଚଢ଼ିବା ଆଗରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ।

ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ ଶାଶୂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ।

ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ମିମ୍‌ସ, ଜୋକ୍‌ସ ଏବଂ ବାଦବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁସାରେ ପୋଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।

