ମହିଳାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଆଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଫେଲ୍! ୫ ଦିନରେ ଜନ୍ମ କଲେ ୪ ସନ୍ତାନ, ଡାକ୍ତର ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!
୫ ଦିନରେ ଚାରିଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଚମତ୍କାର ଘଟେ ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ସମାନ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁରାଦାବାଦରୁ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ସମ୍ଭଲର ଜଣେ ମହିଳା ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଟି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଚାରିଟି ଶିଶୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅନନ୍ୟ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
୫ ଦିନରେ ଚାରିଟି ପିଲା ଜନ୍ମ : ଏହି ବିରଳ ଘଟଣା ମୋରାଦାବାଦର ଟିଏମୟୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ଭଲର ବାସିନ୍ଦା ଅମିନାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଚାରିଟି ଛୁଆ ଅଛି, ଯାହା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ ମେ ୯ ତାରିଖରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଏବଂ ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଘଟଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହାୟତାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ମା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାରି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାରିଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ମାମଲା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏକା ସମୟରେ ଚାରିଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର।” ଆଉ ଜଣେ ମଜା କରି କହିଲେ, “ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ଶିଶୁମାନେ କିସ୍ତିରେ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।”
ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କେତେବେଳେ, ଚିକିତ୍ସା ଜଗତରେ ଏପରି ମାମଲା ଉପୁଜେ ଯାହା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଦିଏ।” ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଜା କରି କହିଲେ, “ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ପ୍ରସବ ପାର୍ଟ ୧ ଏବଂ ପାର୍ଟ ୨ ରେ ଥିଲା।” ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ, ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଚାରିଟି ସନ୍ତାନର ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପରି ମନେହୁଏ।”