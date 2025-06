(ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ) ବାପରେ… ବାପ୍ କେତେ ରାଗ! ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିବାକୁ କହିଲେ ବୋଲି ଛାତିରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇଦେଲେ ମହିଳା

ପ୍ରୟାଗରାଜ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ହାର୍ଦୋଇରୁ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସିଏନଜି ଷ୍ଟେଶନରେ ଘଟିଛି ହାଇଡ୍ରାମା ।

ଏ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ବନ୍ଧୁକଟିଏ ଧରି ସିଏନଜି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଗତ ରବିବାର ଦିନ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କାରରେ ସିଏନଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ସେଠାର କର୍ମଚାରୀ ରଜନିଶ କୁମାର ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ ଭିତରୁ ବାହରିବାକୁ କହିଥିଲେ ।

ଏ କଥାକୁ ନେଇ ରଜନିଶ ଏବଂ ଏହେଶାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା । ରଜନିଶ ପ୍ରଥମେ ଏହେଶାସଙ୍କୁ କହୁଣିରେ ପଛକୁ ଠେଲିଦେଲେ । ଯାହାପରେ କାର ଭିତରୁ ଝିଅ ଅରିବା ଖାନ୍ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ।

ରାଗରେ ଅରିବା ବନ୍ଧୁକଟିକୁ ନେଇ ରଜନିଶଙ୍କ ଛତିରେ ଲଗେଇ ଗୁଳି ଫୁଟାଇବାର ଧମକ ଦେଲେ । ସେ କହିଲେ, ଏତେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇବି ଯେ, ଘରେ ଚିହ୍ନିପାରିବେନି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏ ନେଇ ରଜନିଶ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅରିବାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨୫ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ।

She is Ariba Khan, a muslim goon.

She pointed a gun at a CNG pump worker because he asked Ariba to come out of the car before filling CNG as per rules.

She was using an illegal gun.

FIR filed against Ariba Khan, Husnbano, Ehsan Khan, revolver seized. pic.twitter.com/3pUDygDdkB

— Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) June 16, 2025