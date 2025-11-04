ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ସୁନା, ଚୋରୀ କରି ନେଇ ବାପ ଘରେ ଦେଇଦେଲା ଭାଉଜ, ଆଉ ତା’ ପରେ
ହାଥରସ୍: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହାଥରସ୍ରେ ଏକ ରୋଚକମୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନଣନ୍ଦ ବିବାହ ପାଇଁ ଘରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ନେଇ ବାପଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି । ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଜଣାପଡିବା ପରେ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଏନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ପୂରା ଘଟଣା: ଘଟଣାଟି ହାଥରସ୍ ଜିଲ୍ଲାର ହାଥରସ୍ ଗେଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଭାଉଜ ଏବଂ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେତୁ, ନଣନ୍ଦ ବିବାହ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭାଉଜ । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ନଣନ୍ଦର ବିବାହ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୋଲିସ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ମାମଲାରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି: ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ରମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବିବାହ ପାଇଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩/୨୪ ରାତିରେ ଘରୁ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଚୋରୀ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆକ୍ରମ । ଏନେଇ ସେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ, ଆକ୍ରମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଆକ୍ରମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଣାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସ୍ଵୀକାର କରିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଜବତ କରିଛି ।