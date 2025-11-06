୨୦୨୬ରେ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ବକପ; ଏହା ଆଗରୁ T20 ବିଶ୍ୱକପର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଗଲାଣି ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ…
ବିଶ୍ବକପ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୨୦୨୫ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ସେହିପରି ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିବେ।
ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୭ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ICC ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିଛି।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣା, ଇନ୍ଦୋର ଏବଂ ଗୌହାଟିରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ତାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳିପାରେ।
ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କୌଣସି IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉଭୟରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2023 ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ICC ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଧର୍ମଶାଳା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଚେନ୍ନାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଣେ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।
ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସଦ୍ୟ ICC ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଶ୍ୱକପରେ ୨୦ଟି ଦଳ ଖେଳିବେ: ୨୦୨୪ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପରି, ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ୨୦ଟି ଦଳର ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ସେମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାରିଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ।