Bank Holidays: ଏହି ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ; ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ରହିବ ବନ୍ଦ
Bank Holidays List 2025: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ପଡୁଛି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ପଡୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାରିଖ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜମା, ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ ଶାଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଏଡେଇ ହେବ।ଏହି ତାଲିକାରେ କ୍ଷେତ୍ର-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବନ୍ଦ ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ଯାହା RBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ୨୦୨୫ର ଅଂଶ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି: ଏହି ସପ୍ତାହ ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ, ନବରାତ୍ରି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯାହା ନବରାତ୍ରି ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ। ସେହି ଦିନ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫୁଲ ମହୋତ୍ସବ ବାଥୁକାମ୍ମା ପାଳନ କରିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଉ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଛୁଟି ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଶେଷ ଡୋଗ୍ରା ଶାସକ ମହାରାଜା ହରି ସିଂହ ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହରିୟାଣାରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବୀରମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବୀର ସହିଦ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏହି ଦିନ ସାରା ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ବନ୍ଦ :ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ସାରା ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ, ଭାରତର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯାହା ପ୍ରତି ମାସ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଛୁଟି। ଏହା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ନିୟମିତ ରବିବାର ଛୁଟି ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିରେ ଗ୍ରାହକମାନେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଚେକ୍ ଜମା କରିବା, ଅଧିକ ପରିମାଣର ନଗଦ ଉଠାଇବା, କିମ୍ବା ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଭଳି ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ବାଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ।
ତଥାପି, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନଗଦ ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଛୁଟିଦିନରେ UPI ପେମେଣ୍ଟ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ATM ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ, ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଭଳି ଜରୁରୀ କାରବାର ବିନା ବାଧାରେ ହୋଇପାରିବ।
ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଋଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି କିଛି ବିଳମ୍ବର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର କାରବାର ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।