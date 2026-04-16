ଘରେ ବସି କରନ୍ତୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅପଡେଟର ଶେଷ ତାରିଖ
Aadhaar Update: ଆଧାର କାର୍ଡ ଭାରତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯାହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ବିବରଣୀ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପଞ୍ଜିକୃତ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବହୁ ପୁରୁଣା କାର୍ଡ, ଫୋନ ନମ୍ବର ସଂଶଧୋନ ଇତ୍ୟାଦି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କାର୍ଡକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଏ।
ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୁଦ୍ରିତ ସୂଚନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ବସି ମାତ୍ର କେଇଟା ମିନିଟରେ ହିଁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ।
୧୦ ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ
ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ତଥା ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ୧୦ ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ୧୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଅନଲାଇନରେ କିପରି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ସେବା ଜୁନ୍ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଆପଣ ଜୁନ୍ ୧୪, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ‘ମାଇଁ ଆଧାର’ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ।
ଅନଲାଇନରେ କରନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍
- ସରକାରୀ myAadhaar ପୋର୍ଟାଲକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
- ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା OTP ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ‘ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍’ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିବରଣୀ (ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍ଗ, ଠିକଣା) ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
- ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, ନିଶ୍ଚିତକରଣ ବାକ୍ସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ।
- ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକାରୁ ଏକ ବୈଧ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ (POI) ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ (POA) ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
- JPEG, PNG, କିମ୍ବା PDF ପରି ସମର୍ଥିତ ଫର୍ମାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଅନୁରୋଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ‘ସବମିଟ୍’ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ର ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଅନୁରୋଧ ନମ୍ବର (SRN) ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ।
ମନେରଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପଠନୀୟ ହୋଇଥିବ । ସହାୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ନାମ ସ୍ପେଲିଂ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ନାମ ସହିତ ସଠିକ୍ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ମେଳ ଖାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ଥିତ ଫର୍ମାଟରେ ହେବା ଉଚିତ । ଯେପରିକି JPEG, PDF, କିମ୍ବା PNG ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ।