ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ ବାୟା କରିଥିଲା ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ଭେଟିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ; ହେଲେ ଏବେ…

ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସମୟ ସୁବିଧା ମିଳିବା ପରେ ସେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବନ୍ଧୁତା

By Manoranjan Sial

ଚେନ୍ନାଇ: ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମର ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଉଛନ୍ତି ଥଲାପତି ବିଜୟ। ରିଲ ପରି ତାଙ୍କ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରୋମାନ୍ସ। ତାଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଲଣ୍ଡନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଝିଅ ସଙ୍ଗୀତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମ୍‌। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଦୂର ଲଣ୍ଡନରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ।

ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କୋଟିପତି ବ୍ୟବଯାୟୀ। ତାଙ୍କ ଘର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଲଣ୍ଡନରେ ରହିିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତା ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢ଼ି଼ଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ରଖୁଥିଲେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ। ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାମିଲ୍ ସେ ନିୟମିତ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଚେନ୍ନାଇ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ।

ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସମୟ ସୁବିଧା ମିଳିବା ପରେ ସେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବନ୍ଧୁତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୯୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସଂଗୀତା। ବିବାହ ପରେ ସେହି ଯୋଡ଼ି ତାମିଲ ସିନେମାରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଲାଭ ଲାଇଫ ଚାଲିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିଲା ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏଣିକି ମୁଁ ଆଉ ଏଭଳି ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ କରିବି…

ବିଜୟ କ’ଣ ଛାଡିଦେଲେ ‘ଥାଲାପାତି’…

ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରଣା?

ବିଜୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତା ଲାଇଫ ଠିକ୍‌ଠାକ ଚାଲିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରରୀ ତ୍ରିଷା। କୁହାଯାଉଛି ବିଜୟ ଓ ତ୍ରିଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଆଡେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଥିଲା ପାରିବାରୀକ ଝଡ଼। ଆଉ କଥା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତରେ। ଏବେ ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ସଙ୍ଗୀତା କେତେ ଧନି?

ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିବାର ବ୍ୟବସାୟରେ ରହିଛି। ପରିବାର(ବାପା) ବ୍ୟବସାୟ ଲଣ୍ଡନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ବିଜୟ ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୧୦ କୋଟି ୪୭ ଲକ୍ଷ ୯୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨ କିଲୋ ରୁପା ଓ ୩ କିଲୋ ସୁନା ରହିଛି। ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୧୩୫ କ୍ୟାରେଟ୍ ହିରା ରହିଛି। ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ବିଜୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ରହିଛ?

ସଙ୍ଗୀତା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ। ବିଜୟ ଦାଖଲ କରିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ସତ୍ୟପାଠରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୬୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ୧୨.୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରାଇଥିବା ରହିଛି। ସତ୍ୟପାଠରେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୫ରୁ ୧୬ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସଙ୍ଗୀତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ୪୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ଏଣିକି ମୁଁ ଆଉ ଏଭଳି ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ କରିବି…

ବିଜୟ କ’ଣ ଛାଡିଦେଲେ ‘ଥାଲାପାତି’…

ସରକେ ଚୁନର ତେରୀ… ଗୀତ ପାଇଁ ଫସିଲେ…

ମେଟ ଗାଲା ୨୦୨୬ ରେ ଈଶା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଜଲୱା:…

1 of 1,417