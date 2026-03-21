ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା
UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି UPI ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ସହଜ କରିଥିବାରୁ, ତ୍ରୁଟିର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ, ଶୀଘ୍ରତାରେ, ଭୁଲ ନମ୍ବର, ଭୁଲ UPI ID, କିମ୍ବା ଭୁଲ ପରିମାଣ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଏକ ଅଜଣା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଥମେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ରହିଛି। ବିଳମ୍ବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଭୁଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ’ଣ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲବଶତଃ ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆପ୍, ଗ୍ରାହକ ସେବା କିମ୍ବା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ। କାରବାର ହେବାର ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, କାରବାର ID, ତାରିଖ ଏବଂ ପରିମାଣ ଭଳି ବିବରଣୀ ହାତପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ।
ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ: ଯଦି କାରବାରରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଜଡିତ, ତେବେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ। ୧୯୩୦ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି କାରବାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିପାରିବ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।
ଆପଣ NPCI ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ: ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ NPCI ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ID ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ, ଆପଣ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟା ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିମାଣ ଏବଂ ନାମ ଦୁଇଥର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।