UPI ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରିପାରିବେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ !
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) UPI କାରବାରର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। UPIର ନୂଆ ନିୟମ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି-ବ୍ୟକ୍ତି କାରବାରର ସୀମା ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରତିଦିନ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ନିବେଶର ସୀମା ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ଏହାକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର ସମ୍ଭବ ହେବ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ UPIର ଏକକାଳୀନ କାରବାର ସୀମା ଏବେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରାଯାଇପାରିବ।
ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବେ ଏକ ସମୟରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି, ସରକାରୀ ଇ-ମାର୍କେଟପ୍ଲେସରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ଏବଂ EMD ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଋଣ ଏବଂ EMI ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୀମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଋଣ କିମ୍ବା EMI ପରିଶୋଧ କରିବା ସହଜ କରିବ।
ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟର ସୀମା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୈନିକ ସୀମା ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାରେ ମିଆଦୀ ଜମା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଅନବୋର୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେହି ସମୟରେ, BBPS ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଦେୟ (ଫରେକ୍ସ) କରାଯାଇପାରିବ।
NPCI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ନୂଆ UPI ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବିନା ବଡ଼ ପରିମାଣର ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବାଣିଜ୍ୟ (P2M) ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବ।