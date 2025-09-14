UPI ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଅ ନିୟମ

UPI ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଅ ନିୟମ
6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର କରିପାରିବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ବ୍ୟକ୍ତି-ବ୍ୟବସାୟୀ (P2M) କାରବାରର ସୀମା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଏହା ସହିତ, UPI ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ କାରବାର କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କମ ସୀମା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା।
ନୂତନ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ନିବେଶ ଏବଂ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଦାନର ସୀମା ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଅର୍ଥାତ୍, ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଞ୍ଜି ବଜାର, ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସରକାରୀ ଇ-ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ (GeM) ଭଳି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତି କାରବାର ସୀମା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର କରିପାରିବେ।
ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା
ସେହିପରି, UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟର ସୀମା ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ପୂର୍ବରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଗରେ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଅନବୋର୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ସୀମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, P2P ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୀମା ପ୍ରତିଦିନ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିବ। UPI କାରବାରର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା NPCIର ବଡ଼ କାରବାରକୁ ସହଜ କରି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିବ।