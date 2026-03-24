UPI Payment New Rules: ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ Google Pay, PhonePe- Paytm ଚଲାଇବାର ତରିକା, RBI ଜାରି କଲା କଠୋର ନିୟମ
Alert: ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସାବଧାନ! ଏପ୍ରିଲ 1, 2026 ଠାରୁ, UPI ଏବଂ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ କେବଳ OTP ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ; RBI ଏକ “ଡବଲ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍” ପ୍ରଚଳନ କରୁଛି। ଏହା କ’ଣ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପକାଇବ, ନା ଏହା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକେଇର ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା…
ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା କବଚ
ଏପ୍ରିଲ 1, 2026 ଠାରୁ, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, RBI ‘ଟୁ-ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍’ (2FA)କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ଏବେ, ଆପଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ।
ଏଥର କେବଳ OTP ରେ କାମ ହେବନି!
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ SMS-ଆଧାରିତ OTP ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ – ଏପରି କୋଡ୍ ଯାହାକୁ ହ୍ୟାକର୍ସ ସହଜରେ ଅଟକାଇ ଚୋରି କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ ପେମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଭେରିଫିକେସନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ – ଯେପରିକି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ (ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ଫେସ୍ ID) ସହିତ ଏକ PIN।
‘ଡାଇନାମିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍’ ଆବଶ୍ୟକତା କ’ଣ?
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଦୁଇଟି ଭେରିଫିକେସନ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ‘ଡାଇନାମିକ୍’ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଅନନ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପୁନଃବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଡାଟା ଲିକ୍ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
ରିସ୍କ-ବେସ୍ଡ ଅର୍ଥଣ୍ଟିକେସନ
RBI ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଛି। ଛୋଟ, ଦୈନନ୍ଦିନ ପେମେଣ୍ଟ (ଯେପରିକି ଚା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା) ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କମ୍ କଠୋର ହେବ; ତଥାପି, ବଡ଼ ପରିମାଣର କିମ୍ବା କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାର ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭେରିଫିକେସନ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ରିସ୍କ-ବେସ୍ଡ ଅର୍ଥଣ୍ଟିକେସନ କୁହାଯାଏ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ- ଗ୍ରାହକ ରହିବେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ
ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି! ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ହେବ।
UPI, କାର୍ଡ ଏବଂ ୱାଲେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ
ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ – ଆପଣ UPI (ଯେପରିକି Google Pay କିମ୍ବା PhonePe) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ଶେଷ ତାରିଖ
ଘରୋଇ କାରବାର ପାଇଁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କିନ୍ତୁ, ବିଦେଶୀ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କରାଯାଇଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର 1, 2026 ଠାରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ।
ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ?
ଏପ୍ରିଲ ୧ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ UPI ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ (ଯେପରିକି ଟିପଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟକରଣ) ଆକ୍ଟିଭ ରଖନ୍ତୁ। ମନେରଖନ୍ତୁ: କେବେବି ଆପଣଙ୍କର PIN କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।